Altınordu evinde tutulmuyor

Deplasmanda çıktığı 4 maçtan 1 puan çıkaran kırmızı-lacivertliler, evinde 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Ligde son 3 iç saha karşılaşmasında Bursaspor ve Denizlispor 'u 2-1, Menemenspor'u ise 1-0 mağlup ederek 10 puana ulaşan İzmir temsilcisi, alt sıralardan uzaklaşarak gözünü üst sıralara dikti.

Altınordu'da galibiyet golüne imza atan 19 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarsarak zincir kırdı. Takım kurgusunu yeni oturtmaya başladıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Kendi sahamızda üçüncü galibiyetimizi aldık. Bu anlamda mutluyuz" dedi.

Altınordu, milli maç arasından sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

DHA