Altınordu evinde mağlubiyeti unuttu

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ederek 5'inci sıraya yükselen Altınordu, evinde mağlubiyeti unuttu.

18 Şubat 2019, Pazartesi 18:47
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Altınordu evinde mağlubiyeti unuttu

İzmir'de son yenilgisini 21 Eylül 2018'de Adana Demirspor karşısında 1-0'lık skorla alan Altınordu, daha sonra iç sahada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Taraftarının önünde çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan, son 5 maçta ise kalesinde gol görmeyen Altınordu, bu periyotta rakip filelere 10 gol bıraktı. İzmir temsilcisi önceki hafta deplasmanda aldığı Denizlispor yenilgisinin yaralarını da böylece sardı.

Gazişehir'i galibiyetinin ilk 6 açısından önemli olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Eksiklerimiz vardı ancak görev verdiğim oyuncularıma güveniyordum. Güçlü bir rakibi karşı oynadık. Kazanmak önemliydi. Bu moralle ve daha iyi oyunla yolumuza devam edeceğiz. Puan ortalamamızı yükselteceğimizi düşünüyorum. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız. Her takımı yenecek güçteyiz. Kendi oyun felsefemizi yansıttığımızda çok güçlü bir takım haline geliyoruz" diye konuştu. 

Öte yandan dünkü maçta forma giyemeyen sol bek Yusuf'un sol arka adalesinde çekme nedeniyle riske edilmediği belirtildi.

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