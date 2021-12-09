Spor Toto 1'inci Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu, rakibine İzmir'de galibiyet yüzü göstermedi.

İzmir ekibi iç sahada rakibiyle oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda oynanan 6 müsabakada ise Kocaelispor 4 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. İki takım arasında son olarak 3'üncü Lig'de 27 Ocak 2013'te İzmir'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-2 kazandı.

Ahmet İlhan'ın cezasının sürdüğü kırmızı lacivertlilerde Şeref'in tedavisi devam ediyor.