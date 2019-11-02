Altınordu evinde İstanbul sınavında

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a da 4-0 yenilerek düşme hattına gerileyen Altınordu yarın evinde İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Maçın biletleri VIP tribün 100, numaralı 25, misafir 20 TL'den satışa çıktı. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Enes, hazır olmayan forvet Kemal ve özel izin verilen Engin görev yapamayacak.

Ligde oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan 5 puanlı Altınordu 17. sırada, 11 puanı bulunan İstanbulspor ise 11. basamakta yer alıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1'lik skorla Amed Sportif'i eleyerek moral bulan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Eroğlu, "Takımımızın moral ve motivasyonu yerinde. Oyunumuzu skora yansıtarak 3 puan hedefliyoruz" diye konuştu.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Oğulcan, Atakan, Muhammed, Anıl, Yasin