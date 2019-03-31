Altınordu evinde geçit vermiyor

Son olarak 6. haftada İzmir'de Adana Demirspor'a tek golle boyun eğen kırmızı-lacivertliler ardından 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Eskişehirspor, Elazığspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Gazişehir müsabakalarından 3'er puanla ayrılan Altınordu, İstanbulspor, Afyonspor, Giresunspor ve Hatayspor'la yenişemedi.

Ligin en iyi iç saha performansı sergileyen 4 takımından biri olan Altınordu, evinde 25 puanı hanesine yazdırıp 24 gol attı yalnızca 9 gol yedi. Play-Off yolunda zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Milli arayı verimli geçirdik. İyi çalıştık, Göztepe ile oynadığımız hazırlık maçında eksik yönlerimizi gördük. Salı günü Osmanlıspor gibi güçlü bir ekiple karşılaşacağız. En iyi mücadeleyi göstererek istediğimiz skoru almak istiyoruz" yorumunu yaptı.

DHA