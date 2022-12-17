Altınordu, Erzurum'da ilk peşinde
Spor Toto 1'inci Lig'in 18. haftasında Erzurumspor FK'ya konuk olacak Altınordu, rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda bir kez bile galip gelemedi. Son 7 maçını kaybeden Altınordu hem kötü gidişi sonlandırmak hem de rakibine bu kez gurbette diş geçirmek istiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Erzurumspor FK'ya konuk olacak Altınordu, rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda bir kez bile galip gelemedi. İzmir temsilcisi, Erzurum'da çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. 3'üncü Lig'de 2012-13 sezonunda Erzurum ekibinin ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 sona erdi.
1'inci Lig'de 2017-18'de Erzurumspor seyircisi önünde 2-1 kazandı. 2018-19'da evinde bu kez tek golle galip gelen Erzurumspor, geçen sezon ise iç sahada Altınordu'ya karşı 6-2'lik üstünlük kurdu. Ligde son 7 maçını kaybeden Altınordu hem kötü gidişi sonlandırmak hem de rakibine bu kez gurbette diş geçirmek istiyor. (İHA)