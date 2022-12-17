Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Erzurumspor FK'ya konuk olacak Altınordu, rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda bir kez bile galip gelemedi. İzmir temsilcisi, Erzurum'da çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. 3'üncü Lig'de 2012-13 sezonunda Erzurum ekibinin ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 sona erdi.

1'inci Lig'de 2017-18'de Erzurumspor seyircisi önünde 2-1 kazandı. 2018-19'da evinde bu kez tek golle galip gelen Erzurumspor, geçen sezon ise iç sahada Altınordu'ya karşı 6-2'lik üstünlük kurdu. Ligde son 7 maçını kaybeden Altınordu hem kötü gidişi sonlandırmak hem de rakibine bu kez gurbette diş geçirmek istiyor. (İHA)