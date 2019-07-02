İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giyen sağ kanat Ersel Aslıyüksek ile prensipte anlaştı. İzmir'e gelen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bonservis sorununu çözmesinin ardından kırmızı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kartalspor'da profesyonel olan Ersel; Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, İnegölspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor kulüplerinde oynadı. Geçen sezon Afjet Afyonspor'da 29 lig, 2 de kupa maçında görev alıp 5 gol atan Ersel, 1. Lig'de toplam 56 maçta 8 kez rakip fileleri sarstı.