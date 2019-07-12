Altınordu, Ersel transferini bitirdi

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı ancak bonservis sorunu nedeniyle resmi sözleşme imzalatamadığı Ersel Aslıyüksek'in pazartesi günü Erzurum'da başlayacak kampa katılacağı öğrenildi. Sağ kanatta görev alan 26 yaşındaki futbolcunun kulübü Afjet Afyonspor'dan bonservisini alarak serbest kaldığı belirtildi.

Sol kanat ve forvette de oynayabilen Ersel, Altınordu'nun dış transferde anlaştığı ikinci futbolcu olacak. Kadronun yeterliği olduğunu düşünerek transfer istemeyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Erzurum kampının ardından takviye konusunda son kararını verecek.