Altınordu Engin Bekdemir transferini açıkladı

İç transferde Berkay Samancı ve Sinan Osmanoğlu ile anlaşan, genç yıldızlar Ravil Tagir, Yiğit Emre Çeltik ve Burak İnce’yi profesyonel yapan Altınordu, dış transferde ilk imzayı Gençlerbirliği’nden Engin Bekdemir’e attırdı. Futbola PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Porto’ya transfer olan, Türkiye’de sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği formaları giyen 1992 doğumlu oyuncu, Süper Lig’de bugüne kadar 70 maça çıktı.

Engin Bekdemir, İzmir’de sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. “Altınordu’da yeniden doğacağım” diyen orta saha oyuncusu, “Bu ailenin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Altınordu sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da dikkatle izlenen örnek bir yapıya sahip” dedi. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ise Engin Bekdemir için “Aramıza tam zamanında katıldı. Kamp döneminde eksiklerini giderecektir. Bize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” yorumu yaptı.