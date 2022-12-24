Altınordu, en kötü seriye yakın

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 8 yenilgi alarak lig tarihindeki en uzun yenilme serisini yaşayan Altınordu, bir mağlubiyet daha alması durumunda kulüp tarihinin en kötü mağlubiyet serisini tekrarlayacak. 1'inci Lig'de geçen sezon art arda aldığı 7 mağlubiyeti geride bırakan kırmızı-lacivertliler, 1995-96 sezonunda 3'üncü Lig'de üst üste 9 maç kaybederek tarihinin en kötü maç kaybetme serisini yaşamış ve sezon sonu amatör lige düşmüştü.

İzmir temsilcisi o sezon peş peşe Petkimspor (D), Yeşilovaspor, Gönenspor (D), İzmirspor, Edremitspor (D), Akhisarspor, Kuşadasıspor (D), Aliağa Belediyespor ve Yeni Bornovaspor'a boyun eğdi. Bu sezon ligde Yeni Malatyaspor, Eyüpspor (D), Altay, Adanaspor (D), Manisa FK, Bandırmaspor (D), Bodrumspor ve Erzurumspor'a kaybeden Altınordu, pazartesi günü konuk edeceği Çaykur Rizespor 'a da yenilmesi halinde kulüp tarihinin en kötü performansını tekrar sergileyecek. (DHA)