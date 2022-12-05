Altınordu düşme hattından kurtulamıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Beyçimento Bandırmaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Altınordu, 6 maç üst üste yenilgi alarak düşme hattından kurtulamadı.

Geçen sezon 7 karşılaşmasını art arda kaybedip sezon sonunda 1 puan farkla kümede kalan kırmızı-lacivertliler hemen hemen aynı tabloyla karşı karşıya kaldı.

Bu sezon toplamda 9'uncu yenilgisini alan Altınordu 12 puanla 16'ncı haftayı 16'ncı sırada tamamladı. Altınordu bu hafta sahasında zirve yarışındaki Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak. (DHA)