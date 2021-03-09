Altınordu, direkt Süper Lig iddiasını güçlendirmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Altınordu, pazartesi günü evinde zirve takipçisi Yılport Samsunspor'la ilk 2 için çok önemli bir sınava çıkacak. Ligde 45 puanla 5'inci sırada yer alan İzmir ekibi, kazanması halinde 50 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirecek. Kırmızı-lacivertliler, kendisiyle aynı puandaki Adana Demirspor'un 47 puanlı 3'üncü sıradaki İstanbulspor'u konuk edeceği 26'ncı haftayı galibiyetle kapatarak direkt Süper Lig iddiasını güçlendirmek istiyor.

Altınordu'da sarı kart cezası sona eren sağ kanat Ahmet İlhan yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Fizyoterapist eşliğinde çalışan stoper Sinan'ın durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Öte yandan Altınordu, şimdiye kadar evinde 7 kez karşı karşıya gelip 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldığı Samsunspor'u İzmir'de ilk defa dize getirmeyi hedefliyor. (DHA)