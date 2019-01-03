Altınordu devre arası kampında ilk idmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da başladı.

03 Ocak 2019, Perşembe 01:35
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Altınordu devre arası kampında ilk idmanına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da başladı. Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, ikinci yarı hazırlıkları için Belek’e giden kırmızılı-lacivertli ekibin ilk antrenmanını olumsuz hava şartlarından dolayı salonda yaptığı belirtildi.

Performans başantrenörü Sezgin Takmaz ve analiz antrenörü Volkan Çırak yönetiminde yapılan çalışmanın, futbolcuların bireysel kuvvet programlarına göre gruplara ayrılmasıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Altınordu’nun Antalya kampında, 7 Ocak Pazartesi günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 10 Ocak Perşembe günü de Atiker Konyaspor’la karşılaşacağı kaydedildi.

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