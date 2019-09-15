TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u evinde 4-1 yenerek 4. haftada ilk galibiyetini elde eden Altınordu derin bir nefes aldı. Puanını 4'e çıkaran kırmızı-lacivertlilerde geçen sezon başında Karşıyaka'dan transfer edilip Erce'nin Trabzonspor'a satılmasıyla bu sezon eldivenleri kapan kaleci Erhan Erentürk, 16. dakikada Emre ve 38. dakikada Sissoko'nun penaltı atışlarını kurtararak maçın kahramanı oldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, bundan sonraki haftalarda daha iyi işlere imza atacaklarını söyledi.

Maçın 75. dakikasında Eskişehirspor'un skoru eşitlediğini ancak yedikleri golden sonra takımının çok iyi reaksiyon verdiğini anlatan Hüseyin Eroğlu, "Yediğimiz golden 2 dakika sonra yeniden üstün duruma geçtik. Ardından 5 dakikada farkı 3'e çıkardık. Kiritik bir dakikada golü yedik, genç bir takımız. Moralimiz bozulabilirdi. Ancak sahadaki her oyuncum galibiyete inandı.Bu sezon ilk kez kazandık, devamını getireceğiz" dedi.

Kaleci Erhan'ın iki penaltı atışını başarıyla kurtardığını dile getiren deneyimli teknik adam, "Erhan bu yüzden bizim kalecimiz. Kaleci departmanımız çok çalışıyor, bu da oyunculara yansıyor. Gençlerimiz de güzel işlere imza attı. Ravil çok başarılıydı. 16 yaşındaki Burak'ı ise ikinci yarı oyuna aldım. Asist ve golle oynadı. Sinan ve Berkay gibi tecrübeli futbolcularımızın da katkısı yadsınamaz. Takım halinde herkes elinden gelenin fazlasını sahaya yansıttı" cümlelerini kurdu.