Altınordu derbide siftah arayacak

Derbiyi kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istediklerini söyleyen kaleci Ali Emre, "İlk hedefimiz futbolun doğrularını yapmaya devam edip, kendi oyun planımıza ve stratejimize sadık kalıp bir an önce galibiyet ile tanışmak. Bunun için çok çalışıyoruz. Göztepe deplasmanında 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Oyun planı yüksek bir maç bizi bekliyor. Biz de sahadan galibiyetle ayrılmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Genç kanat oyuncusu Emircan, sezon başından beri çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyerek, "Göztepe maçı bizim için çok zor geçecek. Artık galibiyetle tanışıp milli araya rahat girmek, küme düşme hattından çıkarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi. Trabzonspor 'dan kiralanan kanat forvet Safa ise Göztepe deplasmanında 3 puanla için mücadele edeceklerini belirterek, "Oynadığımız oyunun karşılığını almak istiyoruz. Tüm takım özveri ile çalışıyoruz. Bu maçı kazanıp milli araya moralli girme hedefindeyiz. İnşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz" yorumu yaptı.

İZMİR, (DHA)