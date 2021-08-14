Altınordu deplasmanda başlıyor

Geçen sezonki kadrosunda 10 futbolcuyla yollarını ayırıp, sadece 2 transfer yapan kırmızı-lacivertliler genç ağırlıklı kadrosuyla sahada yer alacak. İzmir ekibinde yeni transferler sol kanat Ali Dere ile Anıl Arıcıoğlu ilk kez forma giyme heyecanı yaşayacak. Sezona hazır olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

DHA