Altınordu çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto 1. Lig’in 24. hafta maçında Altınordu, 11 Şubat Cuma günü saat 16.00’da Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Altınordu’da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Altınordu’da, genç oyunculardan Muzaffer Kocaer açıklamalarda bulundu.

Muzaffer Kocaer: “Çıkışa geçmek istiyoruz”

Takımın genç oyuncularından Muzaffer Kocaer, Bursaspor maçının ikinci yarısında ortaya koydukları futbolun umut verici olduğunu belirterek, “Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmayı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz. İlk yarının son haftalarına doğru bunu gerçekleştirmiştik. Bursaspor maçının özellikle ikinci yarısında iyi bir Altınordu izlettik. Bu oyunun üzerine koyarsak galibiyetler gelecektir” dedi.

Öte yandan, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı, Antalya Turnesi kapsamında Ukrayna ekiplerinden Kolos Kovalivka U19 Takımı ile oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı. Altınordu U19/18 Takımı, yarın saat 15.00’da Shakhtar Donetsk U19 Takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

İHA