Altınordu çıkışa geçmek istiyor

Son 2 deplasman maçında Denizlispor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, İstanbul'da kazanarak yara sarmak istiyor.

Son olarak evinde Hatayspor ile uzatmada yediği golle 2-2 berabere kalan İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta son dakikada yediğimiz golle galibiyeti kaçırdığımız için üzülmüştük ancak moral bozukluğumuz kalmadı. Takımın form durumu yüksek. Herkes inançlı ve istekli. İstanbulspor'u yenerek kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.