Altınordu cephesinden Sakaryaspor maçı sonrası hakem tepkisi

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında konuk olduğu Sakaryaspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, 16 puanla 16. basamakta kaldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, “İlk yarı gol yememize rağmen çok kısa bir sürede gole cevap verdik. Daha sonra ikinci golü gördük kalemizde. Ama oyundaki istek ve arzumuz üst seviyedeydi, bunu ikinci yarıya da yansıttık. Sezon başından beri yakaladığımız en fazla gol pozisyonu olan maç. Bu konuda oyuncularımızı, daha sonrasında ise rakip takımın kalecisini tebrik ediyoruz. Furkan bugün gerçekten çok iyi şeyler yaptı. Biz oyunda taktiksel olarak rakibimizin blok içindeki açıkları ve bloklar arasındaki açıklarını değerlendirme adına hafta içi çalıştık. Bunları değerlendirdik ama sonuçlandırma kısmında biraz şansımız yoktu. Kaybettiğimiz toplarda savunmaya geçtik, öncelik almamız ve reaksiyon vermemiz, bunların hepsi üst seviyedeydi. Fakat sonuçlandırma kısmında bugün biraz talihsizdik. Analizimizin sonucunda rakibimizin açıklarını değerlendirdik ama sonuç alamadık. Fakat burada analiz etmeyi unuttuğumuz bir kişi daha vardı, o da maçımızın hakemi. Onu da analiz etseydik belki daha farklı olurdu, skora etki edebilir miydi bilmiyorum” dedi.

İHA







