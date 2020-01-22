Altınordu bu sezon ilk kez deplasmanda gülmek istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

22 Ocak 2020, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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Altınordu bu sezon ilk kez deplasmanda gülmek istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, gurbette bir türlü 3 puan yüzü göremedi.

Gurbette sadece 3 gol atabilen, kalesinde 11 gol gören İzmir temsilcisi, deplasman karnesini düzeltmenin planlarını yapıyor. Ligde son 9 maçta yalnızca 1 kez yenilen, 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Altınordu, İstanbul'dan zaferle dönerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Okan'ın sarı kart cezasının sona erdiği İzmir ekibinde eksik yok.

DHA

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