Altınordu-Bodrumspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1’inci Lig’de play-off mücadelesi veren Bodrumspor, deplasmanda düşme hattında yer alan Altınordu’yu 2-0 yendi. Maça hızlı başlayan Bodrumspor 9’uncu dakikada Üzeyir ile öne geçti: 0-1. Bodrumspor 12’de Celal’le golleri ikiledi. Bodrumspor kalan dakikalarda avantajını korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

9’uncu dakikada konuk Bodrumspor öne geçti. Imeri’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Üzeyir, sert bir vuruşla topa köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

12’nci dakikada Bodrumspor farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta topla buluşan Imeri bekletmeden topu ceza alanına çevirdi. Celal, müsait durumda topa dokunup ikinci golü kaydetti: 0-2.

25’inci dakikada Altınordu net golü kaçırdı. Üzeyir’in geri pasında topu kapan Altınordulu Emircan ortasını yaptı. Ahmet İlhan bomboş durumda meşin yuvarlağı kaleye gönderemedi.

İlk yarı Bodrumspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

67’nci dakikada Üzeyir’in çevirdiği top Altınordu kalecisi Ali Emre’den sekti. Samet’in şutunda Bodrumspor sonuç alamadı.

83’üncü dakikada Koray’ın şutunda kaleci Ali Emre topa son anda müdahale etti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bodrumspor deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

ALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Arslan (Dk. 14 Rahmi), Erdi, Ali Dere, Ahmet İlhan, Volkan (Dk. 81 Furkan Yöntem), Metehan, Kubilay (Dk. 46 Hasan Hüseyin), Emircan, Şeref (Dk. 65 Abdullah)

BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk, Mohemmed, Samet (Dk. 88 Yekta), Erdem (Dk. 80 Erkan), Kenan (Dk. 80 Süleyman Güneş), Imeri (Dk. 88 Musa), Celal (Dk. 71 Koray)

GOLLER: Dk. 9 Üzeyir, Dk. 12 Celal (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Volkan, Rıdvan (Altınordu), Erdem, Sousa (Bodrumspor)

DHA