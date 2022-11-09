Altınordu-Bodrumspor maç sonucu: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Bodrumspor, deplasmanda Altınordu'yu normal süresi 0-0 sona eren müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 yenerek tur atladı.
12'nci dakikada ev sahibi ekipten Gökberk'in sağdan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Mehmet sert vurdu, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.
18'inci dakikada Bodrumspor'dan Bahadır'ın soldan ortasında kaleci Serhat yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
56'ncı dakikada Apti Mert'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Mohammed sert vurdu, kaleci Serhat topu son anda kornere tokatladı.
Maçın normal süresi 0-0 sona erince uzatma bölümüne geçildi.
107'nci dakikada Bodrumspor golü buldu. Konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Apti Mert, düzgün bir vuruşla kaleci Serhat'ı avladı: 0-1.
Bodrumspor 1-0'lık galibiyetle bir üst tura yükseldi.
STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı
ALTINORDU: Serhat - Yusuf Yalçın, Alperen, Yusuf Can (Dk. 81 Hasan Berat), Abdullah, Mustafa (Dk. 95 İlker), Mehmet, Sami (Dk. 106 Arda), Muzaffer (Dk. 63 Yusuf Talga), Emre (Dk. 63 Furkan Yöntem), Gökberk (Dk. 81 Sercan)
BODRUMSPOR: Bahri Can - İmeri (Dk. 74 Osman), Mohammed (Dk. 102 İsmail), Ali, Bahadır, Abdurrahman (Dk. 106 Arda), Erdem, Apti Mert, Musa Caner (Dk. 74 Yekta), Drazic (Dk. 95 Harun), Koray (Dk. 74 Celal)
GOL: Dk. 107 Apti Mert (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Erdem, Harun (Bodrumspor)