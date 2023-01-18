Altınordu, birbirinden zorlu sınavlara çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek kurtuluş meşalesini yakan Altınordu, önümüzdeki 5 haftada birbirinden zorlu sınavlara çıkacak. İzmir temsilcisi kritik fikstürden çıkaracağı puanlarla bu sezonki hedefini büyük ölçüde belirleyecek. Ligde 16 puanla 16'ncı sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cuma günü 28 puanla Play-Off yarışı veren Sakaryaspor'a konuk olacak. Altınordu, gelecek hafta 33 puanı bulunan 5'inci sıradaki Boluspor'u ağırlayacak.

Zorlu seride daha sonra 31 puanı bulunan 6'ncı basamaktaki Pendikspor'un misafiri olacak İzmir ekibi, bir sonraki hafta İzmir derbisinde 24 puanlı Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Altınordu, 5 maçlık periyodun sonunda ise deplasmanda 33 puanla 4'üncü sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Toplayacağı puanlarla düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Altınordu, çıkışını sürdüremezse korkulu rüya görmeye devam edecek. (DHA)