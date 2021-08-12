Transferde aylardır sessiz kaldıktan sonra harekete geçen Altınordu, geçen sezon 1'inci Lig Play-Off finalinde tek golle mağlup olup Süper Lig fırsatını kaptırdığı rakibi Altay'dan Berkay Sülüngöz'e kanca attı.

Siyah beyazlılarda kadrodan elenen 25 yaşındaki gurbetçi stoperin alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği, bonservis sorununu çözdüğü takdirde Altanırdu'ya imza atacağı öğrenildi. Daha önce İsviçre'de FC Rapperswille ve FC Vaduz'da oynayan Berkay, geçen sezon transfer olduğu Altay'da 20'si ilk 11'de 22 maçta forma giymişti. (DHA)