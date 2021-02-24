1.Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altınordu, ilk yarısını geride kapattığı maçta Altay'ı 3-1 mağlup. 23'te Altınordu'dan Sinan'ın ters vuruşunda top yan direkten çıktı. 38'de Rahmi Salih, Erhan'ı düşürdü, Paixao penaltıyı gol yaptı: 1-0. 47'de Recep'in ortasında Hüsamettin skora denge getirdi: 1-1. 60'ta Recep'in ortasında Lokman'ın ayak kayduğu top havalandı, Metehan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 67'de Lokman, Hüsamettin'i düşürdü, penaltıyı Enis Destan gol yaptı ve skoru belirledi: 1-3. İlk yarıda da rakibini yenen ve ikili averajı alan Altınordu 3. sıraya çıkarken, Altay averajla Play-Off dışında kaldı.