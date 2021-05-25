TFF 1. Lig’de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, İstanbul’da Süper Lig ’e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşacak. Flaş transferler yapıp normal sezonu 63 puanla 5. sırada bitiren Altay, finali kazanması halinde 18 yıl sonra, mütevazı bir kadroyla 60 puan toplayıp 6. olan Altınordu ise galip gelmesi durumunda 51 yıl sonra Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak. Altınordu’yu TFF 3. Lig ve 2. Lig’de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig’e taşıyacak. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, hem kendi tecrübesine hem de takımının deneyimine güveniyor. Mustafa Denizli, Altay'ı Süper Lig'e çıkarmanın kendisi için en büyük hedef olduğunu dile getirdi.

Altınordu - Altay Play-Off finali ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabaka bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. İlk kez finalde rakip olan iki İzmir temsilcisinden birinin adını Süper Lig’e yazdıracağı maç beIN Sports 2 ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Altınordu - Altay Play-Off finali ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

Altınordu - Altay muhtemel 11'ler:

Altınordu: Erhan, Yusuf, Kahraman, Sinan, Furkan, Oğulcan, Ufuk, Rahmi, Recep, Metehan, Ahmet İlhan

Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Murat, Mehmet Erdem, Scuk, Thiam, Erhan, Kappel, Mossoro, Paixao

Mustafa Denizli tecrübeye güveniyor

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, hem kendi tecrübesine hem de takımının deneyimine güveniyor. Mustafa Denizli, Altay’ı Süper Lig’e çıkarmanın kendisi için en büyük hedef olduğunu dile getirdi.

Hüseyin Eroğlu’nun kozu 9 yıllık sistem

Altınordu’da 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu, 2012-13’te 3. Lig’de, 2013-14’te ise 2. Lig’de iki şampiyonluk yaşattı. A takıma aynı sistemle futbol oynatarak gençlerin üstyapıya adapte olmasını kolaylaştıran Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 9 yıldır görev aldığı takımın başında ilk kez Süper Lig’de boy göstermek istiyor.

Başkanların büyük başarısı

Altay’da 2016 yılında 27 yaşındayken başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, 3. Lig’de yer alan kulübü Süper Lig kapısına taşıdı. Bucaspor Futbol Akademisi’nin kurucu başkanı olup ayrıldıktan sonra 2012’de 3. Lig’deki Altınordu’yu şirketleştirerek başkanlık koltuğuna oturan Seyit Mehmet Özkan, öz kaynak sistemine verdiği önemle Kırmızı-Lacivertliler’i hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tanınan bir kulüp haline getirdi.

Altınordu’nun primi 250’şer bin TL

Altınordu’da futbolculara şampiyonluk primi olarak 250’şer bin TL prim vadedildiği öğrenildi. Teknik ekibin primlerinin ise ayrı olarak verileceği ifade edildi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan Altay’da ise her oyuncunun sözleşmesine ayrı ayrı şampiyonluk primi rakamı yazıldığı bildirildi. Altaylı futbolcuların primlerinin daha yüksek olduğu dile getirildi.

Profesyonel liglerde 31. randevu

İzmir’in köklü kulüpleri Altınordu ile Altay, profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig’de 28 Kasım 1959’da Alsancak Stadı’nda karşılaştı. Müsabakayı 4-1 kazanan Altınordu, rakibiyle profesyonel liglerde şimdiye kadar 18’i Süper Lig, 10’u 1. Lig ve 2’si de 2. Lig olmak üzere 30 maçta karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlı ekibe karşı 13 galibiyeti bulunan Altınordu, 9 maçta yenilirken 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu’nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao, Altınordu’ya karşı oynadığı 6 maçta 7 gol atarak tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Altay filelerine 4 gol bırakan Arif Gümüşçeviren’in en golcü isim konumundaki Altınordu’da mevcut isimlerden Ahmet Dereli Altay’a karşı 2 golü bulunuyor.

6. kez İstanbul’da belli olacak

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig’e çıkacak son takım 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019 sezonlarının ardından 6. defa İstanbul’da belirlenecek. 2009-2010’da tek devreli lig usulüyle oynanan play-off’un son maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Altay’la 2-2 berabere kalan Konyaspor Süper Lig vizesi almıştı.

İstanbul’un dışında Ankara’nın 8 defa ev sahipliği yaptığı play-off finalleri 4 kez Antalya’da, 3 defa Konya’da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir’de, bir defa da Bursa’da oynanmıştı.