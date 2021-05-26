TFF 1. Lig’de Play-Off finaline kalan iki İzmir ekibi Altınordu ve Altay, İstanbul’da Süper Lig ’e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaşıyor. Flaş transferler yapıp normal sezonu 63 puanla 5. sırada bitiren Altay, finali kazanması halinde 18 yıl sonra, mütevazı bir kadroyla 60 puan toplayıp 6. olan Altınordu ise galip gelmesi durumunda 51 yıl sonra Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Altınordu'da Kahraman, Regattin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

12' Altınordu, Ahmet İlhan Özek ile net fırsatı değerlendiremedi. Murat Akça'nın büyük hatasında ceza sahasında topla buluşan tecrübeli oyuncu, Altay kalecisi Cihan'ı geçemedi.

25' Orta sahada topu kapan Regattin, boş durumda olan Poko'yu gördü. Sağ açıkta topla buluşan Poko'nun yaptığı orta kaleye yöneldi. Altınordu kalecisi Erhan, topu son anda çelmeyi başardı.

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Altınordu - Altay Play-Off finali hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabaka saat 20.00’de başladı. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapıyor. Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. İlk kez finalde rakip olan iki İzmir temsilcisinden birinin adını Süper Lig’e yazdıracağı maç beIN Sports 2 ve TRT Spor’dan naklen yayınlanıyor. Altınordu - Altay Play-Off finali ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Altınordu - Altay ilk 11'ler:

Altınordu: Erhan, Salih, Kahraman, Yusuf, Sinan, Oğulcan, Ahmet İlhan, Furkan, Hüsamettin, Recep, Metehan

Altay: Cihan, Cebrail, İbrahim, Murat, Mehmet, Scuk, Poko, Thiam, Regattin, Ziya, Kappel

Mustafa Denizli tecrübeye güveniyor

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay’a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, hem kendi tecrübesine hem de takımının deneyimine güveniyor. Mustafa Denizli, Altay’ı Süper Lig’e çıkarmanın kendisi için en büyük hedef olduğunu dile getirdi.

Hüseyin Eroğlu’nun kozu 9 yıllık sistem

Altınordu’da 2012 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Hüseyin Eroğlu, 2012-13’te 3. Lig’de, 2013-14’te ise 2. Lig’de iki şampiyonluk yaşattı. A takıma aynı sistemle futbol oynatarak gençlerin üstyapıya adapte olmasını kolaylaştıran Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, 9 yıldır görev aldığı takımın başında ilk kez Süper Lig’de boy göstermek istiyor.

Başkanların büyük başarısı

Altay’da 2016 yılında 27 yaşındayken başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, 3. Lig’de yer alan kulübü Süper Lig kapısına taşıdı. Bucaspor Futbol Akademisi’nin kurucu başkanı olup ayrıldıktan sonra 2012’de 3. Lig’deki Altınordu’yu şirketleştirerek başkanlık koltuğuna oturan Seyit Mehmet Özkan, öz kaynak sistemine verdiği önemle Kırmızı-Lacivertliler’i hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tanınan bir kulüp haline getirdi.