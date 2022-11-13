Altınordu - Altay maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Altınordu, sahasında Altay'ı konuk etti. İki İzmir ekibinin mücadelesini deplasman ekibi Altay, 2-0 ile kazanmayı başardı.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Volkan Fındıklı’nın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Kürşad Sürmeli, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
38. dakikada Ahmet İlhan, orta sahadan aldığı pasla topla ilerledi. Meşin yuvarlakla ceza sahasına kadar giren Ahmet İlhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.
64. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Şeref Özcan, Altay savunmasını geçemedi.
65. dakikada Zeki Yıldırım’ın ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topa kafayla vuran İbrahim Öztürk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
68. dakikada Safa Kınalı’nın ceza sahasında Eren Erdoğan’a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.
69. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Marco Paixao, topu kaleye gönderdi. 0-2
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STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Can Cengiz, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir
ALTINORDU: Serhat - Volkan (Dk. 62 Hasan Hüseyin), Yusuf Yalçın (Dk. 66 Bertuğ), Rahmi, Abdullah (Dk. 46 Safa) (Dk. 84 Gökberk), Yusuf Can, Metehan, Şeref, Kürşad (Dk. 84 Emre), Ali Dere, Ahmet İlhan
ALTAY: Ozan - Salih, İbrahim, Björkander, Efe, Naderi (Dk. 90+3 Özgür), Ceyhun, Arda (Dk. 46 Eren), Zeki (Dk. 90+1 Yusuf), Tolga (Dk. 84 Kutay), Paixao (Dk. 90+3 Deniz)
GOLLER: Dk. 65 İbrahim, Dk. 69 (Pen) Paixao (Altay)
KIRMIZI KART: Dk. 18 Ceyhun (Altay)
SARI KARTLAR: Kürşad, Rahmi (Altınordu), Murat (Altay)