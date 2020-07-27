Altınordu Ali Yaşar ile Batuhan Kırdaroğlu ile yolları ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmeleri sona eren Berkay, Yasin ve Kemal'in ardından kiralık oynayan Ali Yaşar ile Batuhan Kırdaroğlu'nun da yeni sezonda kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Devre arasında İttifak Holding Konyaspor'dan kiralanan sol bek Ali ile yine ara transfer döneminde Göztepe'den kiralanan sol kanat Batuhan için Altınordu'nun yeni bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.

Gurbetçi savunmacı Ali, yarım sezonda kırmızı-lacivertli formayla 11 maça çıkıp 4 asist yaparken, 7 karşılaşmada görev alan 19 yaşındaki Batuhan, 32'nci haftadaki Bursaspor deplasmanında ayağın kırılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.