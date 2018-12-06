Törene başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu üyeleri, Altınordu idari ve teknik kadro ile futbolcular katıldı. Sahanın açılışını, Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla en kıdemli kadın personel Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Fadime Eskiköy Polat ile Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) en eski öğrencisi Egehan Gök birlikte yaptı. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde açılışa katılan tüm kadın personele çiçekler verildi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Ahmet Güvener'in Türkiye Futbol Federasyonu Akademi Ligleri'nin kurucu direktörü olduğunu vurgulayarak, "Sayın Güvener, 1993-95 yılları arasında MHK Başkanı, 1994-2001 yılları arasında FIFA Hakem Eğitmeni, 2004-05'de TFF Başkan Danışmanı, 2005-06'da ise TFF Gelişim Direktörü olarak görev yaptı. Merhum TFF Başkanı Hasan Doğan döneminde ise CEO'luğa getirildiğinde, 'Türkiye Futbolu Kucaklıyor' projesiyle Türk futbolunun en geniş kapsamlı gelişim hareketini başlattı. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganı, onun döneminde bulunmuş bir slogandır. Bugün oynadığımız akademi ligleri, Güvener'in eseridir. İsmini bir sahamıza vererek kendisine hak ettiği teşekkürü sunuyoruz" dedi.

DHA