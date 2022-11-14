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Altınordu ağır yaralı

Spor Toto 1'inci Lig'de dün İzmir derbisinde 72 dakika 10 kişi oynayan Altay'a 2-0 mağlup olarak üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Altınordu, yeniden düşme hattına geriledi.

14 Kasım 2022, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Altınordu ağır yaralı

Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra Yeni Malatyaspor, Eyüpspor (D) ve Altay'a mağlup olan kırmızı-lacivertliler tekrar kabus görmeye başladı. Oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yengili alan Altınordu bu periyotta 12 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü. İzmir ekibinde eksik oyuncu sayısının fazlalığı da teknik heyetin planlarını bozdu. Sakatlığı süren Ahmet Dereli ve Emircan'ın ardından son idmanda sakatlanan Erdi ile Furkan kadroda yer almadı. Cezalı Rıdvan görev yapamazken, Kubilay'ın özel izinli olduğu öğrenildi. Kaleci Ali Emre ise ısınırken sakatlandı. Teknik Direktör Ufuk Kahraman, "İki net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Böylece rakibin dirince arttı. Önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız" dedi.

DHA

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