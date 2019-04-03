Altınordu ağır yaralı

Ligde pazartesi günü deplasmanda oynanacak Birevim Elazığspor karşılaşması öncesi İzmir ekibinde ilk 11'in değişmez isimlerinden forvet Serdar, sol bek Yusuf ve ön libero Oğulcan sarı kart cezalısı durumuna düştü. Üst üste deplasmanda aldığı İstanbulspor ve Eskişehirspor galibiyetlerinin ardından Osmanlıspor'a yenilerek 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran kırmızı-lacivertlilerin iç sahadaki 10 haftalık namağlup serisi sona erdi. Altınordu bu sezon taraftarının önünde ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Kazanmayı hak etmediklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Lige verilen 18 günlük ara takımımıza olumsuz yansıdı. Yükselen bir ivmemiz varken maç ritmini kaybettik. Yan toptan yediğimiz erken gol nedeniyle tempoyu yakalayamadık ve rakibin dengesini bozamadık. Buna bir de düşük oyuncularımızın performansı eklenince maçı çeviremedik. Kazanmayı hak etmedik. Basit pas hataları yaptık. Çok deneyimli bir rakibe karşı bu kadar dezavantajla kazanmak mümkün değildi. Ligde 8 takım Play-Off potasında. Kazanabilsek büyük avantaj yakalayacaktık. İlk 6 hedefimiz halen devam ediyor ve en kuvvetli adayız. Bu maçtan gereken dersleri çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İZMİR CUP BAŞLIYOR

Altınordu'nun geleneksel olarak düzenlediği ve Avrupa futbolunun en büyük kulüplerini Türk takımlarıyla buluşturan 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, cuma günü start alıyor. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 3 gün sürecek turnuvada 24 ülkeden 72 takım yer alacak. Dev organizasyonda Milan, Manchester City, Chelsea, Monaco, Ajax, Lyon, Valencia, Porto, PSV, Celtic, Marsilya ve Zenit gibi Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinin 12 yaş altı takımları kupa için ter dökecek. Her yıl olduğu gibi yine şölen havasında geçecek U12 İzmir Cup'ta 1300 çocuk boy gösterecek. Turnuvada 354 müsabaka oynanacak.

DHA