Altınordu, Adana deplasmanında moral peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta derbide Altay'a 2-0 yenilerek art arda 3'üncü yenilgisini alan Altınordu, yarın Adanaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Ligde 12 puanla 16'ncı sırada düşme hattında yer alan kırmızı-lacivertliler, 14 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Altınordu'da sakatlıkları nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen stoper Erdi, kaleci Ali Emre ve sağ bek Furkan ile Altay maçında sakatlanan stoper Yusuf Yalçın'ın durumları maç saatinde netleşecek. Tedavileri devam eden kanat oyuncusu Emircan ile santrfor Ahmet Dereli görev yapamayacak. Geçen hafta özel izinli olması nedeniyle kadroda yer almayan ön libero Kubilay ile cezasını tamamlayan sağ bek Rıdvan ilk 11'de oynayacak. (DHA)