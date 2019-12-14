İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek düşme hattından çıkan Altınordu yarın 15. haftanın kapanış maçında evinde zirve mücadelesi veren Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL olarak belirlendi. Altınordu'da adalesinden sakatlanan Anıl'ın yanı sıra tedavileri süren Onur ve Enes forma giyemeyecek.

Hafta içinde takımdan ayrılan Ersel de kadroda yer almayacak. Altınordu ile Bursaspor, bu maçla profesyonel liglerde yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez karşılaşacak. İki ekip son olarak 1969-1970 sezonunda, 17 Mayıs 1970'te birbirlerine karşı lig maçı oynadı. Ligde 13 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir ekibi, 23 puanlı rakibini yenerek ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler maçı kazanmaları durumunda iç sahada üst üste 3. galibiyetini almış olacak.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Oğulcan, Atakan, Okan, Burak, Muhammed, Yasin