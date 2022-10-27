Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 11'inci haftanın açılış maçını Onur Özütoprak yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklar için 10 TL olarak belirlendi. Ligde 12 puanla 12'nci sırada yer alan Altınordu, 6 puanı bulunan 18'inci basamaktaki rakibini yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren Şeref ve Hasan Hüseyin'in durumları belirsiz.

DHA