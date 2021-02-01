Altınordu 4 hafta sonra kazandı

Rakibini Ahmet İlhan ve genç forveti Enis Destan'ın 90+5'inci dakikada attığı golle dize getirerek 31 puana ulaşan kırmızı-lacivertliler, 30 puanlı Bursaspor'u gerisinde bıraktı. İzmir ekibi ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı alırken, Bursa temsilcisine deplasmanda ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Müsabakaya 23.8 yaş ortalamasıyla çıkan İzmir ekibi, oyuncu değişiklikleriyle ortalamayı 21.8 yaşa indirdi. Altyapıdan Rahmi Salih, Yusuf Can, Oğulcan ve Muzaffer ilk 11'de şans bulurken; Enis, Yiğit Emre ve Burak'ın sonradan oyuna girmesiyle toplam 7 genç görev aldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Türk futbolu açısından çok değerli bir maç oynandığını belirterek, "Bursaspor ve Altınordu'nun sahaya çıkan bir çok oyuncusunu önümüzdeki dönemlerde üst lig ve Avrupa'da izleyeceğimize inanıyorum" dedi. Öte yandan sağ üst adalesinde yırtık şüphesi bulunan Ahmet İlhan'ın durumu yarın çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)