Altınordu, 3 eksikle Sakaryaspor karşısında

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci devrenin ilk maçında evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek 9 haftalık 3 puan özlemini sonlandıran düşme hattındaki Altınordu, bugün 21'inci haftanın açılış mücadelesinde deplasmanda Play-Off yarışı veren Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İzmir ekibinde tedavileri süren forvet Ahmet Dereli, ön libero Kürşad ve sol bek Yusuf Can forma giyemeyecek. İlk yarıda rakibine evinde 2-0 yenilen Altınordu, bu kez kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Ligde kırmızı-lacivertliler 16 puanla 16'ncı sırada, Sakaryaspor ise 28 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor. (DHA)