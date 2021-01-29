Altınordu 18 maçta, 18 genç oynattı

Son yıllarda Türk futboluna çok değerli isimler kazandıran Altınordu, akademisinden yeni isimleri kazanmaya devam ediyor. İzmir ekibi, TFF 1. Lig’de geride kalan 18 maçta kadrosunda 18 gencine görev verdi. Oğulcan Ülgün, 1.327 dakika ile en uzun süre alan ALFA oyuncusu olurken, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Can Esendemir, Furkan Metin, Muzaffer Kocaer, Burak İnce, Yiğit Emre Çeltik, Enis Destan, Anıl Doyuran, Rahmi Salih Kaya, Özgür Deryol, Tayfun Tatlı, Sami Satılmış, Polat Abay, Emre Oymak, Emircan Gürlük’ün yanı sıra Başakşehir’e giden Ravil Tagir ile Göztepe’ye transfer olan Kerim Alıcı, akademiden yetişip bu sezon A takımda forma giydiler.

‘Önce vefa’

Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Altınordu Futbol Akademisi’ni ‘Maden’ olarak nitelendirerek, "ALFA’da yetişen her oyuncumuzun Avrupa’nın beş büyük liginde forma giyme hedefi var. Ama önce her evladımız, Altınordu armasına olan vefa borcunu ödüyor. Akademi’de uzun yıllar eğitim alan gençlerimiz, profesyonel dünyaya ilk adımlarını Altınordu formasıyla atıp sonra yuvadan uçuyor. Evlatlarımızı Premier Lig ve üst düzey liglerde gördükçe gurur duyuyoruz” dedi.