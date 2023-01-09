İzmir'de 26 Aralık 1923'te kurulan ve yıl sonunda 100'üncü yaşına girecek olan kırmızı-lacivertlilerde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Avrupa hayalleri suya düştü. İzmir temsilcisi 2023'te Avrupa'da boy göstermeyi hedeflerken, 2'inci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, 2017 yılında yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Cumhuriyet'imizin ve Altınordu'muzun 100'üncü kuruluş yılında, 2023'te bir Süper Lig kulübü olarak, Avrupa kupalarında ülkemizi tamamen öz kaynağımızdan yetişmiş evlatlarımız ile temsil etmek" ifadelerine yer vermişti.

1'inci Lig'de üst üste 9'uncu sezonunu geçiren Altınordu, 2020-2021'de Play-Off finalinde karşılaştığı Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönmüş, ardından geçen sezon küme düşmekten son haftalarda kurtulmuştu.(DHA)