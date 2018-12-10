Altındağ Belediyespor zirveye yöneldi

Pazarspor - Altındağ Belediyespor karşılaşması Arhavi İlçe Stadı’nda oynanan 2. resmi müsabaka olarak kayıtlara geçti. Saha zemininin henüz hazır olmaması her iki takımı da oldukça zorladı. Özellikle pas anlayışını benimseyen Altındağ temsilcisi, bu isteğini bir türlü sahaya yansıtamadı. Küme düşme hattında yer alan Pazarspor ise mavi-beyazlı takımı, uzun top oynamaya itti. İlk yarı bireysel hatalardan birkaç pozisyona giren Artvin temsilcisi, 33. dakikada yine bireysel bir hatadan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Bu sefer son dakikada güldü

Altındağ Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Akbulut, ikinci yarıda kanat beklerini ileri çıkardı. Birçok maçta son dakika puan kayıpları yaşayan Altındağ Belediyespor, bu sefer son dakikalarda güldü. 84. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına Ercan Güneri geçti. Ercan, açının dar olmasına rağmen harika bir vuruş çıkardı ve skoru 1-1’e getirdi. Oyuna sonradan giren Kayhan Arduç ise maçın seyrini değiştiren bir başka isim oldu. Kayhan, kısa süre içerisinde hem bir golü önledi hem de galibiyet sayısını kaydetti. Altındağ temsilcisinde, dakikalar 90’ı gösterdiğinde Salih Yurt, sağ çizgiden rakip ceza sahasına kesti. Kalabalık arasından iyi yükselen Kayhan Arduç, şık bir kafa vuruşu yaptı. Direğe çarparak içeri giren top Altındağ Belediyespor’a altın değerinde bir 3 puan getirdi. (2-1)

İHA