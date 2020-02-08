Altın vuruş!

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçında Alanya’ya 2-1 mağlup oldu. Mustafa Reşit Akçay’lı Ankaragücü, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın hocaları, siftah için sahaya çıktı. Devre arasında 16 oyuncu transfer edip kendisini ateş hattından çıkaracak puanlara ulaşmak isteyen Başkent ekibi, maça istekli başladı. 5’te Chebake’nin hatalı pasında Orgill topla buluştu, şutunda Farnolle geçit vermedi. Devrenin kalanında iki takım da organize olmakta zorlandı, topun arkasına geçip kontratak aradı. 40. dakikada atılan tek isabetli şut da 0-0 sona eren devrenin özetiydi. 48’de Lukasik’in uzun pasında topu eliyle kesen Mustafa Akbaş, mutlak golü engellemesi sebebiyle direkt kırmızı kart gördü, ev sahibi takım 10 kişi kaldı.

Dünyaları kaçırdılar

66’da Rodrgiues’in pasında yayın üzerinden çok şık bir vuruş yapan Orgill, Sarı-Lacivertli ekibi öne geçirdi: 0-1. Özdeş’in öğrencileri, tüm riskleri aldı, 79’da Bifouma’nın şutu direkte patladı. Ankaragücü’nde 83’te Lobjanidze’nin vuruşunu Farnolle harika çıkardı. 86’da konuk ekipten Rodrigues’in şutu direkten döndü, 90+1’de Kitsiou, karşı karşıya pozisyonda topu auta attı. Malatya üst üste 5. kez sahadan puansız ayrılırken statta ‘Yönetim istifa’ sesleri vardı. 14 maç sonra 3 puanla tanışan Ankaragücü puanını 17 yaparken maç fazlasıyla 16. sıraya yerleşti, ligde kalmak adına çok kritik bir zafer kazandı.

Mertcan Polat