İtalya’nın Alassio şehrinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen şampiyonada altın madalya kazanan Buket ile gümüş madalya kazanan İnci Ece Öztürk, hedeflerini AA muhabirine anlattı. Milli sporcu Buket Öztürk, altın nokta disiplinin final müsabakasında Fransız rakibi Pauline Gouilloud’u 15-12 yenerek altın madalyanın sahibi olduğunu anımsatarak, "Bu başarıyla 2 kere üst üste dünya şampiyonu oldum. Bu başarı kolay gelmedi. Çok çalıştım. Kovid-19 salgını süresince de çalışmaları aralıksız devam ettim. Çok mutluyum." dedi.

19 yaşındaki milli sporcu, spora Bursa’da başladığını belirterek, "9 yaşında, ilkokul 3. sınıf öğrencisiyken beden eğitimi öğretmenizin yönlendirmesiyle spora başladım. Ablam İnci Öztürk’ün sporcu olması tabii bocceye olan ilgimi arttırdı. O çok iyi bir sporcu. O ve ailem beni her zaman destekledi, teşvik etti. Onların desteği beni motive eti. 2018 yılında ilk dünya şampiyonluğumu hocalarım, ablam ve ailemin desteğiyle kazandım." diye konuştu.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğunu aktaran Buket, şunları kaydetti:

"En büyük hayalim boccenin olimpiyatlara kabul edilmesi durumunda oradan altın madalya ile dönmek. Bocce çok eğlenceli bir branş. Sporun her türlüsü gençleri kötü alışkanlıklardan korur. Onun için başta bocce spor yapmayı herkese öneriyorum. Vakit buldukça kitap okur, ailemle satranç oynarım. Resim çizmeyi ve ablamla seyahat etmeyi çok seviyorum. Antrenörüm Yılmaz hoca başta olmak üzere ailem, federasyon başkanımız Mutlu Türkmen ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum."

İnci Ece Öztürk: "Kovid-19 salgınına rağmen önemli dereceler elde ettik"

Milli sporcu İnci Ece Öztürk, İtalya’daki şampiyonada finalde Fransız rakibi Barbara Barthet’e son saniye sayısıyla 38-37 yenilerek elendiğini anımsatarak altın madalya kaçırdığı için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Kardeşi Buket Öztürk’ün kazandığı altın madalya ile moral bulduğunu anlatan İnci Ece, "Buket üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Onun adına çok sevinçliyim. Mental dayanıklılık gerektiren bir alanda aldığı bu derece çok büyük bir başarı. Onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

24 yaşındaki milli sporcu, 2 kardeş olarak Türkiye’ye iki madalyayla dönmenin en çok ailesini sevindirdiğini belirterek, "Evde ailemiz birçok duyguyu birden yaşadı. Buket için çok sevinçliyken benden kaynaklı ’İnci ne yapacak acaba diye’ bir durum söz konusuydu. Ama tabii ikimizin de derecesi aileme büyük mutluluk yaşattı." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen milli takım olarak boccede büyük başarılar elde ettiklerin vurgulayan İnci Ece, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 Akdeniz Oyunları şampiyonu oldum. Yine aynı sene içerisinde yapılan dünya şampiyonasında Necla Şahin arkadaşımla dünya şampiyonu oldum. Buket’in şampiyon olduğu turnuvada daha önce 3 final oynadık. 2019 yılında Mersin’de düzenlenen organizasyonda Dünya Kupası’nı aldık. İyi bir seviye yakaladık. Kovid-19 salgınına rağmen önemli dereceler elde ettik. Bu istikrarı kaybetmemiş olmamız önemli."

"Hepimizin ortak hedefi boccede Türkiye’yi lider bir ülke haline getirmek"

İnci Ece, 10 yıldır bocce milli takımında Türkiye’yi temsil ettiğini diğer taraftan da akademik kariyer yaparak eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu aktaran İnci Ece, şunları kaydetti:

"Bursa Uludağ Üniversitesi’nde spor alanında doktora yapıyorum. Bocce performans gerektiren bir branş. 35 yaşıma kadar sürdürmeyi düşünüyorum. Ardından branş değiştirerek geleneksel oyunlarla gidebildiğim kadar spor hayatımı sürdüreceğim. Bocce eğer olimpik bir spor olursa orada madalya elde etmeyi çok isterim. Milli takım sporcuları, hocalarımız ve federasyonumuz yönetimi olarak hepimizin ortak hedefi boccede Türkiye’yi lider bir ülke haline getirmek. Bunun için çok çalışıyoruz."

Bocce Milli Takım Antrenörü Yılmaz Güzelocak da iki sporcunun çok çalışkan ve azimli olduklarını söyledi.

İki sporcusunun da boccede büyük başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Güzelocak, "Bu başarıları elde etmek hiç kolay olmadı. Çok çalıştılar, çok emek verdiler. İnşallah çok daha iyi yerlere de gelecekler ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecekler." değerlendirmesinde bulundu.