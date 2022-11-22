Altın ödülün sahibi 5. kez değişmedi
Fenerbahçe resmi GSM hattı Fenercell, Türkiye’nin en büyük sosyal medya ödüllerinden olan Brandverse Awards'ın Social Brands Veri Analitiği Bölümü'nde Servis ve Platformlar kategorisinde üst üste 5. kez altın ödülün sahibi oldu.
Türkiye’deki 55 binden fazla markanın bir yıl boyunca sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, paylaşılan ileti sayısı, türleri, elde edilen etkileşim ve türleri gibi birçok farklı verilerin değerlendirildiği yarışmada, Fenercell 5. kez altın ödülün sahibi oldu.