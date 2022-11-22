Altın ödülün sahibi 5. kez değişmedi

Türkiye’deki 55 binden fazla markanın bir yıl boyunca sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, paylaşılan ileti sayısı, türleri, elde edilen etkileşim ve türleri gibi birçok farklı verilerin değerlendirildiği yarışmada, Fenercell 5. kez altın ödülün sahibi oldu.