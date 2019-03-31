Altın kız Ayşe Begüm Onbaşı finalde

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un 'altın kız' lakaplı cimnastikçisi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'in Cantanhe'de kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez katıldığı büyükler kategorisinde finale kaldı. Kariyerinde ilk kez büyüklerde sahne alan 17 yaşındaki sporcu, tek bayanlarda 20.850 puan alarak birincilikle adını Dünya Kupası finaline yazdırdı. Büyüklerde tecrübeli rakiplerini geride bırakarak adını finale yazdıran Ayşe Begüm Onbaşı, bugün saat 18.00'de podyuma çıkarak altın madalya için mücadele edecek.

Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)