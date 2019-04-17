'Altın Kız' Ayşe Begüm, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Akhisar ilçesinde yaşayan ve 6 yaşındayken cimnastiğe başlayan Ayşe Begüm, henüz 8 yaşındayken yurt içinde katılmaya başladığı yarışmalardan üst üste dereceler aldı. Yaklaşık 8 yıl önce de ilk kez uluslararası yarışma deneyimi yaşayan Ayşe Begüm Onbaşı, çoğunluğu altın 100’den fazla madalya kazandı.

Bu yıl 18 yaşını dolduran ve ilk kez büyükler kategorisinde Portekiz’in Cantanhede şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası’nda yarışan Ayşe Begüm, burada da birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Ayşe Begüm Onbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için yeni bir seviye olan büyükler kategorisine geçtiğini, bu alandaki ilk deneyimini de Portekiz’deki dünya şampiyonasında yaşadığını söyledi.

Bu yılın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Ayşe Begüm, "Bu senenin en önemli yanı büyükler kategorisi. Bu kategori daha öncesinde biraz daha farklı işliyor, dünya ve Avrupa şampiyonalarına daha fazla katılma olanağımız oluyor. Bunun dışında rakiplerim değişti ve kesinlikle seviye de arttı. Bundan dolayı bir heyecanım vardı." diye konuştu.

"Beklediğim bir başarı değildi"

Ayşe Begüm Onbaşı, büyükler kategorisindeki ilk yarışmasından altın madalyayla döndüğünü anımsatarak, "Bu kategoriye Portekiz’de güzel bir başlangıç yaptım. Yarışmaya çok temiz bir şekilde yarışmak hedefiyle gittim. Temiz bir şekilde yarışıp altın madalyaya uzandım. Aslında çok beklediğim bir şey değildi. Bunun için antrenörlerimizle beraber çok fazla çalıştım. Sonucunda altın madalyaya ulaşmak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Sporunda henüz yolun başında olduğunu dile getiren Ayşe Begüm, başarısının ardında yoğun çalışmasının ve yüksek motivasyonun olduğuna dikkati çekerek, yaşının kendisi için büyük bir avantaj olduğunu, bunu iyi bir şekilde değerlendirdiğini, seviyesini koruyabilirse ileride çok daha güzel dereceler alabileceğini kaydetti.

Ayşe Begüm Onbaşı, başarı için sürekli motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştığını dile getirerek, "Ailem ve arkadaşlarım motivasyonumu yüksekte tutmama yardımcı oluyorlar. Onun haricinde Akhisar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Bu sene üniversite sınavım var. Buna rağmen hem sporuma hem de okuldaki derslerime yüklenmem gerekiyor. İkisini bir arada sporun bana kattığı disiplinle yönetiyorum." şeklinde konuştu.

Sıradaki hedef Avrupa Şampiyonası

Portekiz’deki dünya şampiyonluğunun ardından mayıs ayında Bakü’de yapılacak Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmaya başladığına işaret eden Ayşe Begüm, şunları kaydetti:

"Oraya hem tek kadınlar kategorisinde hem de Mehmet Ercoş ile çiftler kategorisinde katılacağım. Bu şampiyona için Portekiz’deki şampiyona öncesinde yaptığımız yüksek motivasyonlu ve yüksek tempolu o çalışmamızı sürdürüyoruz. Yine hedeflerimiz çok yüksek, ilk hedefimiz finale kalmak, sonrasında derece ve altın madalya."

Mehmet Ali Ekin: Dünyada çok özel bir yeteneği var

Ayşe Begüm Onbaşı’nın antrenörü Mehmet Ali Ekin de sporcusuyla 8 yıldır birlikte çalıştıklarını, henüz 10 yaşındayken aerobik cimnastik yapmak için gelen Ayşe Begüm’deki ışığı o zaman gördüklerini ve geleceğinin parlak olduğunu anladıklarını ifade etti.

Ayşe Begüm Onbaşı’nın henüz 18 yaşında olmasına rağmen 100’den fazla madalyaya sahip olduğuna dikkati çeken Ekin, şöyle konuştu:

"Bu yaşta bu kadar madalya kazanmak herkese nasip olacak bir başarı değil. Önceki kategorisi kendi akranlarıydı ama büyükler kategorisi artık devler ligi. Artık büyükler dediğimizde işin rengi biraz daha küçükler kategorisine göre değişiyor. Yeni kategorisi daha zor bir kategori. Daha zor hareketlerin olduğu bir yer. Ayşe Begüm daha 18 yaşında, yarıştığı rakipleri ise 23, 24, 27 yaşlarında. Daha tecrübeli rakiplerle yarışıyor. Ama Ayşe Begüm, tecrübesi ve yeteneğiyle buradan da sıyrılmayı bildi. Ayşe Begüm’ün dünyada çok özel bir yeteneği var. İnşallah ülkemizde onun gibi sporcuların sayısı artar."

AA