Altın kafa Serdar Aziz

Sadece savunmadaki oyunuyla ön plana çıkmayan 29 yaşındaki stoper, zaferi getiren golü de attı. Fenerbahçe’nin oyundan düştüğü anlarda sahneye çıkan Serdar, 59. dakikada Tolga Ciğerci’nin kullandığı kornerde fileleri havalandırdı ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir gole imza attı.. Maçın ardından konuşan Serdar, şunları söyledi: Zor bir karşılaşma oynadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Kasımpaşa’nın baskısı nedeniyle sahaya oyunu yansıtamadık ama sonuçta istediğimiz puanı aldık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.