31 Mart Salı son dakika altın fiyatları... Bir süredir yukarı yönlü eğilim seyreden altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Haftanın ikinci gününde altın ons değeri 1.616,78 Dolar'dan işlem görüyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 342,09 liradan, çeyrek altın ise 561,42 liradan işlem görüyor. Peki altında son durum ne? İşte canlı cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 339,89 TL / Gram altın satış fiyatı 342,61 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 549,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 561,42 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 1.099,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.122,84 TL

Tam altın ne kadar?

Tam altın alış fiyatı 2.197,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.221,83 TL



