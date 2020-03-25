25 Mart son dakika altın fiyatları... Bir süredir yukarı yönlü eğilim seyreden altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Piyasaların üçüncü gününde altın ons değeri 1.614,78 Dolar'dan işlem görüyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 334,55 liradan, çeyrek altın ise 521,42 liradan işlem görüyor. Peki altında son durum ne? İşte canlı cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 333,95 TL, satış 334,55 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 509,57 TL, satış 521,42 TL'den işlem görüyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, 1.014,59 TL, satış 1.041,44 TL'den işlem görüyor.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, 2.062,790 TL, satış 2.102,960 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altın ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 2.110,00 TL, satış 2.142,00 TL'den işlem görüyor.