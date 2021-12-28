Altın fiyatları ne kadar? 28 Aralık Gram, çeyrek, yarım ve altın fiyatı kaç TL? İşte güncel fiyatlar
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar ve kaç TL? Güncel altın fiyatları bugün nasıl? Vatandaşlar 28 Aralık Altın fiyatlarını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
28 Aralık 2021 güncel altın fiyatları merak konusu. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altında son durum nedir? Vatandaşlar 28 Aralık Altın fiyatlarını merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 689,67 TL Satış 689,82 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 1120,37 TL Satış 1151,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 2239 TL Satış 2306 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış 4425,85 TL Satış 4542,59 TL