Altın Ayakkabı yarış nefes kesiyor

2022 FIFA Dünya Kupası’nda 'Altın Ayakkabı' yarışında yarı finaller öncesinde gol sayıları eşit olan Kylian Mbappe ve Lionel Messi ilk sırada yer alırken, onları Olivier Giroud ve Julian Alvarez takip ediyor.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa final bileti alan takımlar oldu. Dünya Kupası'nda yıldız oyuncular takımlarının şampiyonluğunun yanı sıra 'Altın Ayakkabı' ödülü için de yarışıyor.

Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan futbolcular, iki finalist takımın en özel isimleri Kylian Mbappe ve Lionel Messi.

Turnuvada en çok gol atan futbolcuya verilecek ödül için final öncesi gol krallığı yarışında Mbappe ve Messi 5’er golle zirveyi paylaşırken, Olivier Giroud ve Julian Alvarez’in de 4’er golü bulunuyor.

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Dünya Kupası finalinde Altın Ayakkabı yarışında gollerin eşit olması durumunda asist sayılarına bakılacak.

Gol krallığı yarışında Messi’nin 3, Mbappe’nin ise 2 asisti bulunuyor. Gol paslarında eşitlik olması halinde de daha az süre oynayan, bu ödülün sahibi olacak. (DHA)